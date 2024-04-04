Kaza sonrası hakkında bilgi

Abilerim ablalarım herkese iyi günler. 2023 pomem mezunuyum henüz asaletim gelmedi. Silah elim sağ. Geçtiğimiz hafta görev dışında bir kaza geçirdim sol el orta ve yüzük parmağımdan ameliyat oldum.(yüzük parmağımın uç kısmından tırnağa kadar olan ette ufak bir kopma oldu deriye dikiş atıldı, orta parmağımın tırnak ortasına kadar olan kısmı koptu parça geri dikildi ancak tutup tutmayacağı belli değil). Doktorum 1 ay rapor verdi, ameliyat sonrasında tırnak yataklarında bir zarar olmadığını, parmaklarda herhangi bir işlev veya fonksiyon kaybı olmadığını, en kötü şartta orta parmağımın dikilen kısmını kaybedeceğimi söyledi. Sorumu en kötü şartlar altında sormak istiyorum şayet orta parmakta dikilen kısım tutmazsa beni rapor bitimimde ne bekliyor ? Mesleğim için çok fazla emek verdim ve mesleğimi seviyorum, şuan aklıma takılam tek şey bu. Heyete sevk edilir miyim ? Sevk edilirsem bu durumda benden ne istenir ? Herhangi bir işlev veya fonksiyon kaybı olmadan orta parmağın tırnak ortasına kadar kısmında kopma olması mesleğime devam etmeme engel olur mu ? Eğer engel olursa b-c-d dilime mi girer yoksa meslekten çıkartılır mıyım ? Bilgisi olan abi ve ablalarım yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Herkese iyi günler.