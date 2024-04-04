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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 16:16
Kaza sonrası hakkında bilgi

Abilerim ablalarım herkese iyi günler. 2023 pomem mezunuyum henüz asaletim gelmedi. Silah elim sağ. Geçtiğimiz hafta görev dışında bir kaza geçirdim sol el orta ve yüzük parmağımdan ameliyat oldum.(yüzük parmağımın uç kısmından tırnağa kadar olan ette ufak bir kopma oldu deriye dikiş atıldı, orta parmağımın tırnak ortasına kadar olan kısmı koptu parça geri dikildi ancak tutup tutmayacağı belli değil). Doktorum 1 ay rapor verdi, ameliyat sonrasında tırnak yataklarında bir zarar olmadığını, parmaklarda herhangi bir işlev veya fonksiyon kaybı olmadığını, en kötü şartta orta parmağımın dikilen kısmını kaybedeceğimi söyledi. Sorumu en kötü şartlar altında sormak istiyorum şayet orta parmakta dikilen kısım tutmazsa beni rapor bitimimde ne bekliyor ? Mesleğim için çok fazla emek verdim ve mesleğimi seviyorum, şuan aklıma takılam tek şey bu. Heyete sevk edilir miyim ? Sevk edilirsem bu durumda benden ne istenir ? Herhangi bir işlev veya fonksiyon kaybı olmadan orta parmağın tırnak ortasına kadar kısmında kopma olması mesleğime devam etmeme engel olur mu ? Eğer engel olursa b-c-d dilime mi girer yoksa meslekten çıkartılır mıyım ? Bilgisi olan abi ve ablalarım yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Herkese iyi günler.


Birsüveyda
Şef
04 Nisan 2024 16:41

Asaletin tasdik olmadan bu durumun başına gelmesi üzücü olmuş. Her halükârda tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu isteyecekler. Sağlık komisyonu değerlendirecek raporu eğer mesleğe engel bir durum olursa bu kez dilim bildirir rapor için yönlendirecekler. Dilimde A/B/C/D olarak rapor verilirse çalışmaya devam edersin ama E verilirse çalıştırmıyorlar.


Anon55555555
Aday Memur
04 Nisan 2024 16:57

Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Çalıştığım ilçede tam teşekküllü hastane var. Rapor için bu ilçeye mi yoksa il veya başka ilden mi rapor istenir ? Fonksiyon ve işlev kaybı olmadan bahsettiğim durum dilime girer mi ve eğer girer ise hangi dilime girer bilginiz var mı ?

Birsüveyda, 1 saat önce

Asaletin tasdik olmadan bu durumun başına gelmesi üzücü olmuş. Her halükârda tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu isteyecekler. Sağlık komisyonu değerlendirecek raporu eğer mesleğe engel bir durum olursa bu kez dilim bildirir rapor için yönlendirecekler. Dilimde A/B/C/D olarak rapor verilirse çalışmaya devam edersin ama E verilirse çalıştırmıyorlar.


Birsüveyda
Şef
04 Nisan 2024 17:08

Hangi dilime girer bilemiyorum. Zaten idari amiriniz sizi yönlendirecektir. Dilim olayı da tamamen doktorun görüşüne bağlı. Doktorda bitiyor iş. Çünkü raporda verilen dilime göre komisyon karar veriyor çalışmaya devam edip edemeyeceğine. Mesela ben heyet raporu alırken ilgili bölüm hangisi ise o bölümün görüşüne uydu diğer bölümler. Tabi bu hastaneden hastaneye doktordan doktora değişiyor. Benim doktorum çok yardımcı olmuştu . Kimi raporlar detaya inmeden düzenlenirken kimileri en ufak ayrıntısıyla düzenleniyor . O farkı da doktor belirliyor. Sözün özü ilgili bölüm doktorunun neyi nasıl yazacağı çok önemli. Dilim için bir doktorunla görüş bakalım ne diyecek . Ona göre ilerlersin

Anon55555555, 45 dk. önce

Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Çalıştığım ilçede tam teşekküllü hastane var. Rapor için bu ilçeye mi yoksa il veya başka ilden mi rapor istenir ? Fonksiyon ve işlev kaybı olmadan bahsettiğim durum dilime girer mi ve eğer girer ise hangi dilime girer bilginiz var mı ?


Birsüveyda
Şef
04 Nisan 2024 17:10

Rapor için tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden birisi olması gerekiyor. Ben hep üniversite hastanesinden aldım. Araştırmalarda daha kısa sürüyor .

Anon55555555, 45 dk. önce

Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Çalıştığım ilçede tam teşekküllü hastane var. Rapor için bu ilçeye mi yoksa il veya başka ilden mi rapor istenir ? Fonksiyon ve işlev kaybı olmadan bahsettiğim durum dilime girer mi ve eğer girer ise hangi dilime girer bilginiz var mı ?

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