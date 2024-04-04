Askeri Okuldan Ayrılma Sonrası Pişmanlık

Abilerim, Komutanlarım, Geçen sene ATAT'ta KAMYO'dan ayrıldım. Sebebi ise komutan yalakası bir elemanın hatası benim nöbetimde yüksek rütbeli personel tarafından fark edilince T.K ismi istendi. Verince başıma gelmeyen kalmadı. Eşşek gibi her işi bana kitlemeye başladılar. Kamp zamanı üzerimde hem yazıcılık hem depoculuk hem de atış sorumluluğu vardı. Sürekli bir şeylerle uğraşmaktan günde 2 saat ya uyuyordum ya da nöbete denk geliyodu. Gidip üzerimden yükümü alsınlar diye bırakacakmış gibi blöf yaptım. Komutan sen zaten yapamazsın s.. git diyince gözüm döndü ayrıldım okuldan. Ama kabullenemiyorum. Okulda hiç bir iş yapmayan kimsenin tanımadığı sessiz sakin adamlar okumaya devam ederken bi nöbet yüzünden kabak başıma patladı. Ve geri dönüşü yok. Sınava hazırlanıyorum. Hukuk kazanırım büyük ihtimalle. Sizce 4 sene sonra yönetmeliğin değişme ihtimali var mı? Ben okulumu okurken af çıkabilir mi böyle ayrılanlara? Açıktan girebilir miyim diploma alıp?