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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Nisan 2024 18:49
4/B sözleşmeli personel istifa

4B den istifa etmek için 1 ay önceden haber vermek gerekiyor mu yoksa herhangi bir gün istifa edip işi bırakabiliyor muyuz?

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