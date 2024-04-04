seçimde şarjör kaybetmek

Geçmiş olsun devrem. Ya şimdi parmak izi konusunda ihtimalleri çok, kapsamlı ve ince düşünmen gereken detaylar var. Polis Merkezine gidersen işten anlayan biriyse Hukuk İşleri mutlaka yazar. Disiplin tahkikatı yapılır, tamamen muhakkik in insafına kalırsın ceza konusunda. Savcılığa gitsen bence daha iyi olur. Bazen Savcılar 4483 göre emniyetle yazışma yapabiliyor. Polis Merkezine gidersen oldu da Hukuk İşlerine yazdı soruşturma açıldı 7068 göre karşılığı neyse ona bak. Ama kastın olmasa da muhakiklerin vicdanına ve kanaatine bağlı kalırsın.

Geçmiş olsun devrem. Ya şimdi parmak izi konusunda ihtimalleri çok, kapsamlı ve ince düşünmen gereken detaylar var. Polis Merkezine gidersen işten anlayan biriyse Hukuk İşleri mutlaka yazar. Disiplin tahkikatı yapılır, tamamen muhakkik in insafına kalırsın ceza konusunda. Savcılığa gitsen bence daha iyi olur. Bazen Savcılar 4483 göre emniyetle yazışma yapabiliyor. Polis Merkezine gidersen oldu da Hukuk İşlerine yazdı soruşturma açıldı 7068 göre karşılığı neyse ona bak. Ama kastın olmasa da muhakiklerin vicdanına ve kanaatine bağlı kalırsın.