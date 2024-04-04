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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 19:41
seçimde şarjör kaybetmek
Arkadaşlar seçimde şarjör silahtan düşmüş..sabah farkettim. Soruşturdum bulamadık. Ne yapmalıyım. Bu şarjör ve mermilerde parmak izi vardır mutlaka. Kötü olayda kullanılabilir mi? Polis merkezine bildirmeli miyim? Soruşturma açarlar mı?

sancak8888
Memur
04 Nisan 2024 19:51
Hiç bişey olmaz bildirme

Birsüveyda
Şef
04 Nisan 2024 19:55

Nasıl hiç bir şey olmaz neye göre bunu söylüyorsunuz ? O jarjördeki mermiler bir suça karışırsa asıl problemin büyüğü o zaman. Bence bulmanın yoluna bak iyice araştır soruştur nerede düşmüş olabilir diye . Bir şey olmaz diye bir şey yok.

sancak8888, 1 saat önce
Hiç bişey olmaz bildirme

mrtckr19
Memur
04 Nisan 2024 19:57
Geçmiş olsun devrem. Ya şimdi parmak izi konusunda ihtimalleri çok, kapsamlı ve ince düşünmen gereken detaylar var. Polis Merkezine gidersen işten anlayan biriyse Hukuk İşleri mutlaka yazar. Disiplin tahkikatı yapılır, tamamen muhakkik in insafına kalırsın ceza konusunda. Savcılığa gitsen bence daha iyi olur. Bazen Savcılar 4483 göre emniyetle yazışma yapabiliyor. Polis Merkezine gidersen oldu da Hukuk İşlerine yazdı soruşturma açıldı 7068 göre karşılığı neyse ona bak. Ama kastın olmasa da muhakiklerin vicdanına ve kanaatine bağlı kalırsın.

tarafsiz01
Şef
04 Nisan 2024 20:01
müracaat et başın ağrımasın kafan rahat olsun

Birsüveyda
Şef
04 Nisan 2024 20:03

Noktasına kadar katılıyorum

mrtckr19, 57 dk. önce
Geçmiş olsun devrem. Ya şimdi parmak izi konusunda ihtimalleri çok, kapsamlı ve ince düşünmen gereken detaylar var. Polis Merkezine gidersen işten anlayan biriyse Hukuk İşleri mutlaka yazar. Disiplin tahkikatı yapılır, tamamen muhakkik in insafına kalırsın ceza konusunda. Savcılığa gitsen bence daha iyi olur. Bazen Savcılar 4483 göre emniyetle yazışma yapabiliyor. Polis Merkezine gidersen oldu da Hukuk İşlerine yazdı soruşturma açıldı 7068 göre karşılığı neyse ona bak. Ama kastın olmasa da muhakiklerin vicdanına ve kanaatine bağlı kalırsın.

sancak8888
Memur
04 Nisan 2024 20:06
Mermi bakkalda satılıyor bu devirde bu nasıl bir ince düşünme yöntemi adama ilerde sorarlarsa mermi emniyetin cıktı parmak izi felan ya bende onu arıyordum evde kayboldu zannediyordum diyecek

mrtckr19
Memur
04 Nisan 2024 20:15
Bir olay hasıl oldu, bu kaybolan fişeklerde de arkadaşın parmak izi çıktı. Olay Yeri Raporu gönderdi, soruşturmacı birime. Olayda en basitinden 6136, Kasten Yaralama ceraimi verildi. Bu arkadaşı da çağırdılar ifadeye ben evde zannediyordum diye ifadesini versin. Gerek emniyet gerek savcılık öyle masum bakmaz. Hiç bir şey olmazsa bir şey olmuştur, der. Kuvvetli şüphe, kanaat senin mesleğini de özgürlüğü de alır. Polis olduğunu unutma. Kimse de arkanda durmaz, iyi niyetli birine denk gelirse eyvallah. Onda da bir sürü sinir, stres ne olacak diye kendini yer bitirir.
sancak8888, 48 dk. önce
Mermi bakkalda satılıyor bu devirde bu nasıl bir ince düşünme yöntemi adama ilerde sorarlarsa mermi emniyetin cıktı parmak izi felan ya bende onu arıyordum evde kayboldu zannediyordum diyecek

sancak8888
Memur
04 Nisan 2024 20:20
Bi kere o şarjör sadece o silaha uyar o adamın o silahın aynısından bulması lazım bu bir ikincisi mermiyi kullanacaksa eğer mermi satmanın cezası var bunu kanıtlaması için ticaretin gerçekleştğine dair kanıt olması lazım ortada kanıtta yok adam ifadesinde zaten şarjör buldum der aralarında iletişim yok birbirleri ile telefon kaydı yok şarjör düşürmek masum birşey evde kaybettim zannediyordum evde arıyordum diyecek belkide bunların hiç biri olmayaak adam bayramda köyde harcayacak belki cocuklar bulacak babasına götürecek bu kadar ince düşünmeye gerek yok
mrtckr19, 39 dk. önce
Bir olay hasıl oldu, bu kaybolan fişeklerde de arkadaşın parmak izi çıktı. Olay Yeri Raporu gönderdi, soruşturmacı birime. Olayda en basitinden 6136, Kasten Yaralama ceraimi verildi. Bu arkadaşı da çağırdılar ifadeye ben evde zannediyordum diye ifadesini versin. Gerek emniyet gerek savcılık öyle masum bakmaz. Hiç bir şey olmazsa bir şey olmuştur, der. Kuvvetli şüphe, kanaat senin mesleğini de özgürlüğü de alır. Polis olduğunu unutma. Kimse de arkanda durmaz, iyi niyetli birine denk gelirse eyvallah. Onda da bir sürü sinir, stres ne olacak diye kendini yer bitirir.

mrtckr19
Memur
04 Nisan 2024 20:26
İlk yorumumda sizin verdiğiniz örnek ve açıklamayı uzatmamak adına kapsamlı, detaylı ve ince düşünmesi ibaresini kullandım. Yani en azından fikir beyan edelim ki kendi mantığı çerçevesinde karar alsın. Takdiri konuyu açan arkadaş versin. Yoksa ihtimaller olumlu veya olumsuz hep var.
sancak8888, 34 dk. önce
Bi kere o şarjör sadece o silaha uyar o adamın o silahın aynısından bulması lazım bu bir ikincisi mermiyi kullanacaksa eğer mermi satmanın cezası var bunu kanıtlaması için ticaretin gerçekleştğine dair kanıt olması lazım ortada kanıtta yok adam ifadesinde zaten şarjör buldum der aralarında iletişim yok birbirleri ile telefon kaydı yok şarjör düşürmek masum birşey evde kaybettim zannediyordum evde arıyordum diyecek belkide bunların hiç biri olmayaak adam bayramda köyde harcayacak belki cocuklar bulacak babasına götürecek bu kadar ince düşünmeye gerek yok

sancak8888
Memur
04 Nisan 2024 20:27
Peki bu arkadaş kendini ihbar ederse disiplin cezası ne alır ?
mrtckr19, 28 dk. önce
İlk yorumumda sizin verdiğiniz örnek ve açıklamayı uzatmamak adına kapsamlı, detaylı ve ince düşünmesi ibaresini kullandım. Yani en azından fikir beyan edelim ki kendi mantığı çerçevesinde karar alsın. Takdiri konuyu açan arkadaş versin. Yoksa ihtimaller olumlu veya olumsuz hep var.

mrtckr19
Memur
04 Nisan 2024 20:39
7068'den 8.Madde 3.Fıkra b bendi 3.Madde gibi duruyor. Dört ile on günlüğe kadar aylıktan kesme. Çok detaylı da bakamadım açıkçası. Takdir yetkisi, işlenişi, cezası olup olmadığı, iyi niyeti de etkili oluyor. Muhakkik e kalmış hiç cezada vermez belki de
sancak8888, 27 dk. önce
Peki bu arkadaş kendini ihbar ederse disiplin cezası ne alır ?

sancak8888
Memur
04 Nisan 2024 20:40
Bence kurcamalaya gerek yok şarjör kaybetti diye kimseye adli yönden bişe olmaz
mrtckr19, 15 dk. önce
7068'den 8.Madde 3.Fıkra b bendi 3.Madde gibi duruyor. Dört ile on günlüğe kadar aylıktan kesme. Çok detaylı da bakamadım açıkçası. Takdir yetkisi, işlenişi, cezası olup olmadığı, iyi niyeti de etkili oluyor. Muhakkik e kalmış hiç cezada vermez belki de

mrtckr19
Memur
04 Nisan 2024 20:45
Şef belki başına geldi, sen belirtmedin bir şey olmadı belki bu yüzden biraz rahat olabilirsin ama benim başıma gelse ben müracaat ederdim. Geçen burada bir arkadaş başlık açmış, ceraim vermesine rağmen adli olarak soruşturma açılmış, birini sorguladı diye sorguladığı şahısta siyasiymiş işlem de yapılmış. idari ceza almadığını, adli soruşturmadan ceza aldığını beyan etti. Gel de pirincin taşını ayıkla. Umarım bu arkadaşımız da hiçbir ceza almadan başı belaya girmeden kurtulur. Mesela şarjörü bulan bir polis merkezine teslim etmediği ne malum o ihtimalde var. :)
sancak8888, 14 dk. önce
Bence kurcamalaya gerek yok şarjör kaybetti diye kimseye adli yönden bişe olmaz

sancak8888
Memur
04 Nisan 2024 20:46
Sorgulama meselesi şarjör kaybetmekten baya büyük ikisini karıştırmamak gerekiyor
mrtckr19, 9 dk. önce
Şef belki başına geldi, sen belirtmedin bir şey olmadı belki bu yüzden biraz rahat olabilirsin ama benim başıma gelse ben müracaat ederdim. Geçen burada bir arkadaş başlık açmış, ceraim vermesine rağmen adli olarak soruşturma açılmış, birini sorguladı diye sorguladığı şahısta siyasiymiş işlem de yapılmış. idari ceza almadığını, adli soruşturmadan ceza aldığını beyan etti. Gel de pirincin taşını ayıkla. Umarım bu arkadaşımız da hiçbir ceza almadan başı belaya girmeden kurtulur. Mesela şarjörü bulan bir polis merkezine teslim etmediği ne malum o ihtimalde var. :)

mrtckr19
Memur
04 Nisan 2024 20:47
Yok karıştırdığımdan değil, ihtimal ve olasılığı değerlendirmek açısından o örneği verdim.
sancak8888, 8 dk. önce
Sorgulama meselesi şarjör kaybetmekten baya büyük ikisini karıştırmamak gerekiyor
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