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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


04 Nisan 2024 19:52
on lisans alimi ?

31.dönem ilanı geldi malum hayırlı uğurlu olsun fakat biz önlisansları unutular heralde arkadaşlar tweeterda gündem oluşturmamız gerekiyor


Baypar
Şef
04 Nisan 2024 20:07

2022 kpss ile 2 alım oldu. Akademi kabül etmeyecektir.

2024 kpss ye girip 32. Dönemi beklemek daha mantıklı.

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