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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


04 Nisan 2024 19:52
Önlisans alımı için etkinlik

31.dönem ilanı geldi malum hayırlı uğurlu olsun fakat biz önlisansları unutular heralde arkadaşlar tweeterda gündem oluşturmamız gerekiyor


Baypar
Şef
04 Nisan 2024 20:07

2022 kpss ile 2 alım oldu. Akademi kabül etmeyecektir.

2024 kpss ye girip 32. Dönemi beklemek daha mantıklı.


levelup06
Memur
04 Nisan 2024 23:06
Arkadaşa katılıyorum kaybedecek bir şeyi yok akademinin. Seçim de yok artık kontenjan vermeyeceklerdir. Şayet olsaydı seçimden önce dolgun bir alım yaparlardı.
Baypar, 10 saat önce

2022 kpss ile 2 alım oldu. Akademi kabül etmeyecektir.

2024 kpss ye girip 32. Dönemi beklemek daha mantıklı.

Toplam 2 mesaj

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