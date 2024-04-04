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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 20:28
Pomem pmyo sağlıktan veya mülakatta elenme

Pomem pmyo sağlıktan veya mülakatta elenme


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
04 Nisan 2024 20:34

soru ne ?


Anderson1
Aday Memur
04 Nisan 2024 20:35

Soruyu keşke diyanet sayfasında sorsaydın burası pomem sayfası değil

Toplam 2 mesaj

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