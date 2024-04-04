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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Nisan 2024 20:44
KİT çalışanının Sağlık Bakanlığı'na atanması

Kitte çalışan birçok personel Sağlık Bakanlığı'nın 2024/5 atamasını tercih vererek kazandı. Fakat bazıları kazansakta atanamayacağımızı

iddia etmekte. Geçişi engelleyen herhangi bir kanun yok. 2023/1 merkezi atamada

atananlar merkezi atamada atandı fakat bu merkezi atama değil ve tercih

verebildik. Şimdi bazıları geçemezsiniz felan diyor. Biz araştırdık bir sakınca

yok. Ama bunların dedikleri ileride bize problem olurmu? Sen atanamazmışsın biz

sana bu parayı verdik faiziyle öde derlermi? Bilgisi olan paylaşırsa memnun

olurum.

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