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Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


04 Nisan 2024 20:48
Sarayın bir günlük masrafı..3500 Emeklinin maaşı..
İşte bu orandır ki seçim sonuçları üzerinde etkili olmuştur.. Artık sonun başlangıcı arkadaşlar.. Buraya kadarmış.. Naçizane kanaatim tabi.. Katılan katılmayan saygı duyarım.. Bay bay Mr. Erdoğan..

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