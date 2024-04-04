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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Nisan 2024 20:51
KİT çalışanının 3 yıl olayı

KİT?te 399?a tabi çalışan personellerin 3 yıl aynı ünvanla

başka bir yere geçemediğini iddia edenler var. Cumhurbaşkanlığı kararı buldum

bununla ilgili ama kanun yok. Başka bakanlıklarda alırken böyle bir şart

koşmuyor. Hatta biz atanan baya insan duyduk. 2024/5 atamasına atanamıyor muyuz

3 yıl dolmadığı için? Bakanlık bunu sıkıntı etmezse sonrasında iptal etme hakkı

olurmu?

Ayrıca neden böyle bir kural var??? Neden başka yerlerde yokta sadece KİT'lere atanınca bu yasak olsunki? Çok saçma

geliyor. Tecrübelilerin yaşayanların bilgileri çok önemli.

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