Bağkur borcu varken emeklilik müracaatı ve geriye dönük aylıklar!?

Merhabalar

Kasım 2023 yılında malulen emeklilik için başvuru yaptım. başvurusu sırasında bağkur borcm var bunu ödüyeyim mi diye sorduğumda onaylanınca ödersin dediler. nisan 2024 tarihi itibariyle mayıs 2025 e kadar onaylanmış. şimdi öğreniyorum ki kasım aralık ocak şubat mart nisan bağkur borcum olduğu için geriye dönük maaşlarını alamıyorum. borcu yatırdıktan sonra mayısta emekliliğim geliyor tamam. ama niye geri dönük olanları alamıyorum. birde normalde benim başvurum kasım 2023 mayıs 2025 e kadar 1.5 senelik maaş yapar. sen beni nisan 2024 ten mayıs 2025 e kadar emekli yaptığın için 1 senelik maaş vermiş olacaksın. buradan kaybettiğim zamanı mayıs 2025 sonrasında telafi edecek misin.

ek bir bilgi anlık başvurumu memur iptal edip yeniden başvuru yaptırmayacak. borcunu yatır işlemine devam edicem dedi. mantık olarak başvuru tarihim baz alınmazmı. iptal olsa borcu kapatıp yeni başvuru yapsam evet bugün sayılır.

Sorduğumda net bilgi veremiyorlar. Konu hakkında bilgisi olan varsa sevinirim.