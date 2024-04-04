Sözleşmeli Personelde Eş durumu Tayininde Farklı Mevzuat Sorunu

Sözleşmeli personeli çalıştırılmasına ilişkin esaslarda kurum içi yer değişikliğine

""b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir"" diyor.

FAKAT: 657 devlet memurları kanunun 4. maddesinin B bendi sözleşmeli personel başlık altında

(Ek paragraf: 19/1/2023 - 7433/2 md.)

""Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz ""deniliyor.

DSİ'de çalışıyorum personel dairesinden görüştüğüm birisi 657 devlet memurları kanunu geçerli eşiniz kamuda tayin hakkı olmayan pozisyonda çalışsa da geçemezsiniz dedi. bu durum başına gelen var mı veya ne yapmam gerekir.