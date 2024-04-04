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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 22:12
Egm muvafakatname veriyor mu?

muvafakatname alındığında emniyet sonradan bireysel olarak sana sorun çıkarıyor mu ?


Öy71
Aday Memur
05 Nisan 2024 03:33
güncel
Toplam 1 mesaj

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