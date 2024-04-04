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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Nisan 2024 22:38
Son olarak atanan yyp ler

İyi aksamlar arkadaslar yyp olarak baslayan arkadaslar birakan cok kisi varmi yada birakmayi dusunen ben 6.gruo 2,yedekteyim acaba ogretmen atamalariyla birakan olurmu bir umut

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