İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


04 Nisan 2024 23:02
Pomem boy davası kazananlar

Pomem de ön sağlıktan elenerek açtığım boy davasını kazandım ancak 31. döneme puanımla başvuru yapacak mıyım yoksa boy davasını kazananlar olarak ayrı mı çağıralacağız, bilen varsa lütfen söylesin. Süreç nasıl olacak

Çok Yazılan Konular

10 katı kuralı94 doğumlular başvuramıyor hakkımız yenmedi mi?POMEM - Psikiyatri - Yeşil Reçete Geçmişi on lisans alimi ?Hafta sonu mülakat oluyor mu?Esenboğa-Gölbaşı ulaşım

Sözlük

Bugün olanlar 1 geldi bahar ayları,gevşer gönlün yayları 5 çorba 1 vita kutuları 3 eril enerji 4 French Kiss 3 karnının doymayacağı yerde açlığını belli etme 1 soğansız salata 1 Elbruz dağı 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Adak Kurbanlarınızı Kesiyoruz.Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al5 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıMaaşı 30 bin lira ancak çırak bile yetişmiyorBrent petrolün varil fiyatı en yüksek seviyeye çıktı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri