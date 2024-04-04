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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Nisan 2024 23:47
Araştırmam için lütfen yardımcı olur musunuz?

Değerli hocam merhaba,

Öğretmen sağlığı, mesleki tükenmişlik, psikolojik sağlamlık ve maneviyat konusunda bir araştırma yürütmekteyiz. Araştırmanın verilerini toplamak için aşağıda paylaşılan formu doldurarak araştırmaya destek sağlayabilirsiniz.

Katılımınız için çok teşekkür ederiz.

https://forms.gle/CiuopzMU2rnFF63TA

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