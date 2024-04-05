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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 00:02
Gönüllü şark sarfinazar

Hayırlı akşamlar herkese

X ilinden gönüllü şark için dilekçe yazdım

Ailevi nedenlerden dolayı sarfinazar dilekçesi yazsam iptal olur mu bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilecek varmı

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