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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Nisan 2024 00:08
İllerarası tayin acil

Merhaba iller arası tayin için istediğimiz ilde kontenjan açmaları için talepte bulunabilirmiyiz.

Hastaneler neye göre kontenjan açıyorlar

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