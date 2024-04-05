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Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


05 Nisan 2024 00:24
Çiçekçi

Çiçekçi

Gülüm orkidem çiçeğim var gulistanım var

Benim şeyhim Seyyidina Muhammed Saki var

Barış Sağlam

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