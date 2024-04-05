PARAF ÖDEME SORUNU

Engin tecrübelerinizden istifa etmek istiyorum.

Çok saygıdeğer forum sakinleri, Belediyemize Halkbankası ile Promosyon sözleşmesi imzlayarak Ocak 2024 yılında 28 bin Nakit olmak üzere 2000 lira Paraf puan üzerinden imzalar atıldı.

Banka yetkililerine bazı arkadaşlarımızın 'icra sorunu ve kredi kartı' alamadıkarını ifade ettik. Sorun olmayacağını yardımcı olacaklarını ifade ettiler.

Ancak, nakit ödeme sonrası Şubat ayında paraf puan ödemelerinde bu arkadaşlarımız kredi kartı olmadığı için alamadılar.

Banka ile görüşmemizde sözleşme gereğince kredi kartı olmayan çalışanlara paraf puan yükleyemiyoruz. Haciz olanlar ve takipte olanarı en az 3 ay beklememiz gerekir dediler.

Burad mağduriyet oluşmakta, banka dikkate almıyor. Paranın büyüklüğü ya da küçüklüğü dışında ilgisiz kalmaları ve sadece sözleşme hükümlerine göre hareket ediyoruz diyerek kestirip atıyorlar.

Bu durumda dilekçe ve sözleşmeyi ekleyerek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapmamız ne kadar doğru olur. Ya da bu benzer konuları yaşayan oldu mu ?

Saygılarımla