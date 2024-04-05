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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Nisan 2024 01:01
Ne zaman Enflasyon düzelecek ?

Arkadaşlar ciddi soruyorum lütfen siyasi cevap yazmayın 6 yıldır kamuda çalışıyorum son bir yıldır en yüksek maaş veren bir kamu kurumundayım ama para pul olmuş gelecek kaygısı olan depresif bir yapı oluştu özellikle son 2 senede , ilk işe girdiğim yıllarda hayat çok daha iyiydi ekonominin son güzel anlarıydı galiba siz ne düşünüyorsunuz bu hep böyle mi devam edecek yüzde yüz zam alsakta faydasız

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