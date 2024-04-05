Polis'in taksirle yaralamaya sebep olması.

Merhaba arkadaşlar. Konuyu uzun uzadıya anlatmak istemiyorum ancak anlaşılması açısından biraz değinmem gerekiyor. Polisten kaçan, dur ihtarına uymayan, defaten aracını polisin üzerine süren bir şahsı yakalamak için önce havaya daha sonra kaçmaya devam ettiği ve aracı üzerimize sürdüğü için aracın lastiklerini hedef alarak ateş açtık. Bu esnada olayla ilgisi olmayan, tamamen meraklı bir vatandaş, yaklaşık 70-80 metre arkamızda aracını durdurup bizi cep telefonu ile videoya çekerken, muhtemelen lastikten veya janttan seken bir mermi tam tersi istikamete giderek bu meraklı vatandaşın aracını ön camından girip bir parmağına çarpıp parmağından yaralıyor. Parmakta sadece çatlak var ve bu şahıs 15 dakika sonra hastaneden taburcu oldu. Şahsın durduğundan haberimiz yok. Şahıs arkamızda ve şahsın olduğu yöne silah sıkılmamış. Yapılan çekirdek kriminal incelemesi sonucu çekirdeğin benim silahtan çıktığı tespiti yapılmış. Yaralanan şahıs avukat tutup başta ben olmak üzere ordaki tüm polislerden şikayetçi olmuş. Adli olarak ceza almayacağımı tahmin ediyorum ancak bu şahıs benden tazminat koparmaya çalışıyor. Mahkeme bu durumda tazminata hükmeder mi? Olurda mahkeme tazminata hükmederse, tazminatı devlete mi ödetir yoksa bana mı? Bu arada trafik kazasında taksirle öldürmeye sebep olmuş bir polis memuruna hükmedilen tazminatı yargıtay bozup tazminatı içişleri başkanlığının ödemesine karar vermiş. Yani Yargıtay'ın emsal kararı da var. Sizin tecrübeleriniz ve düşüncelerinizi bilmek isterim. Teşekkür ederim.