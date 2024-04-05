Taksirle yaralamaya sebep olmak

kardesim öncelikle geçmiş olsun kanunda açıkça memurun işlemiş olduğu suçtan dolayı memura maddi külfet yüklenmez ama idere daha sonra bunu rücu etmek ister buda bizim egm ile ilgili ama buna maddi tazminat verilmez sen rahat ol egm den avukat işte hukuk işlerinden kendin de avukat tutma

kardesim öncelikle geçmiş olsun kanunda açıkça memurun işlemiş olduğu suçtan dolayı memura maddi külfet yüklenmez ama idere daha sonra bunu rücu etmek ister buda bizim egm ile ilgili ama buna maddi tazminat verilmez sen rahat ol egm den avukat işte hukuk işlerinden kendin de avukat tutma