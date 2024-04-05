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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 02:07
Polis olmak isteyen arkadaşlar

burada kesinlikle söylenenlere itibar etmeyin her mesleğin tabiki zorluğu var ama dışarıda özel sektörde çalışmak dan polislik iyidir burada kiler bir çoğu işsizlik nedir bilmez herkes uzak dur sakın girme limon sat gibi birçok saçma yorumlar ile siz geleceğin meslektaşlarımıza kötü örnek olabilirler.kotuleyenlere neden gidip istiafa etmiyor kim önlerine duruyor hiç kimse ama burada ahkam kesiyorlar zor yanı yokmu tabiki var ama hayat da zor her meslek zor şimdiden hayırlı olsun kazananlara


Anderson1
Aday Memur
05 Nisan 2024 03:01

.000 maaş alıp beğenmiyorlar tamam çalışma saatıne göre az gerçekten ama dışarda 17.000 e milletin ağız kokusunu çekmekten herturlu iyidir. Girmeyin diyenler kızını oğlunu sınava sokacak kişilerdir burda akıllarınca aday elemeye çalışıyorlar

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