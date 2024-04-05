POMEM tavsiye isteyecek genç arkadaşlar

burada kesinlikle söylenenlere itibar etmeyin her mesleğin tabiki zorluğu var ama dışarıda özel sektörde çalışmak dan polislik iyidir burada kiler bir çoğu işsizlik nedir bilmez herkes uzak dur sakın girme limon sat gibi birçok saçma yorumlar ile siz geleceğin meslektaşlarımıza kötü örnek olabilirler.kotuleyenlere neden gidip istiafa etmiyor kim önlerine duruyor hiç kimse ama burada ahkam kesiyorlar zor yanı yokmu tabiki var ama hayat da zor her meslek zor şimdiden hayırlı olsun kazananlara

burada kesinlikle söylenenlere itibar etmeyin her mesleğin tabiki zorluğu var ama dışarıda özel sektörde çalışmak dan polislik iyidir burada kiler bir çoğu işsizlik nedir bilmez herkes uzak dur sakın girme limon sat gibi birçok saçma yorumlar ile siz geleceğin meslektaşlarımıza kötü örnek olabilirler.kotuleyenlere neden gidip istiafa etmiyor kim önlerine duruyor hiç kimse ama burada ahkam kesiyorlar zor yanı yokmu tabiki var ama hayat da zor her meslek zor şimdiden hayırlı olsun kazananlara