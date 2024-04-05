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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Nisan 2024 04:19
Müdür Yardımcılığı 601 Skandalı

Okullardaidareciler tefbis,dys,mebbis,kantin,e okul,nöbet,yemek,taşıma,atık,ihale,kbs,mys,dys,öğrenci,veli,devam takip,öğretmenişleri, bunlar bir kısmı hangisine yetişelim.İdareciler yorum yapsın arkafaşlar öğretmen idarecipolemiğini çekecek durumdadeğiliz buraya idareciyorum yapsın.Meb unutmuş bizi anlaşılan yav 601 e kafar bir müdür yrd.Allahtan korkun evi aileyi unuttu adamlar.Masadan kalkamıyorlar.İstifalar çoğaldı okul bulan kaçıyor.Vekillerde iş bilmiyor cezasını öğretmen veli öğrenci çekiyor.Defalarca yazdılar çizdiler herkes duydu meb hariç.Sosyal medyayı inceleyen eleştiri öneri inceleyen bir meb birimi yok demekki.Bu konu yıllardır sosyal medyada.Çok mu zor şu sayıyı 300 yapmak.Acil bir konudur okullar perişan İdareci arkafaşlar lütfen destek verelim sesiniz çıksın Allahaşkına sus pus perişansınız derdinizi anlatamıyorsumuz.Sayın Bakanımıza buradan ßikayetedelim mebdeki bizi dinlemeyen çözüm bulamayan birimleri müdürleri.

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