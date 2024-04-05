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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 04:47
2024 genel atama dönemi

Genel ve mazeret atamaları için bilgisi duyumu olan arkadaşlar için sayfayı açıyorum

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