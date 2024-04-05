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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Nisan 2024 07:27
Kariyer kapısı bir sonraki aşamaya hak kazandınız

Hayırlı günler değerli forum üyeleri kariyer kapısı üzerinden bir kuruma başvuru yapmıştım ilk olarak yedektim bugün değerleme aşaması kısmına baktığımda "bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazandınız" yazısını gördüm kurumun duyurular kısmında bir bilgi yok. Ne anlama geliyor acaba bilen birisi yardımcı olabilir mi şimdiden teşekkür ederim


haae911
Aday Memur
05 Nisan 2024 07:37

Kurumun santral numarasını ara, sözleşmeli personel atama birimi ile görüşmek istediğini söyle

Toplam 1 mesaj

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