Kariyer kapısı bir sonraki aşamaya hak kazandınız

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
İzin hakkı olmayan sözleşmeli personelSözleşmeli memur maaş hesaplama.Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarBayram izniuzun dönem askerlikten yıllık izin kullanabilir mi 4bliler6 aydır ünide koruma güvenliğimKariyer kapısı bir sonraki aşamaya hak kazandınızSözleşmeli Personelde Eş durumu Tayininde Farklı Mevzuat SorunuYeni atanan sözleşmeli eş durumu tayiniEş durum tayin davasını kazandım
Sözlük
Son Haberler
Erdoğan'ın dava arkadaşları yenilgiyi yorumladı: Yanlış aday, kibir, ekonomiŞanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı! Oteller doldu, biletler tükendi31 Mart bağıra bağıra gelmiş! Erdoğan, Şimşek'i ikna edemediYargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildiCHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
Editörün Seçimi
sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri