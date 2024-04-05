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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Nisan 2024 08:18
Tekirdağda yaşam

Merhaba Tekirdağ merkeze tayin olma durumu var genel olarak hayat pahalılığı, kiralar veya Tekirdağ insanı ve hayatıyla ilgili aktarabileceğiniz bir şeyler var mı? Önerir misiniz?

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