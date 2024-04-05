Tekirdağ hakkında

romanların ağırlıkta olduğu bir şehir, kiralar memurun duracağı bir daire 15k-20k arasında genelde ama yer yer daha yüksek yapılar var.

romanların ağırlıkta olduğu bir şehir, kiralar memurun duracağı bir daire 15k-20k arasında genelde ama yer yer daha yüksek yapılar var.