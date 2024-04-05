İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 08:20
Amir hakkında manevi tazminat

Bir polis memuru grup amiri yüzünden ceza alıp sonra bu cezayı bölge idareye bozdurduğunda (aynı dosyadan grup amiride ceza aldı) asliye hukuk mahkemesine manevî tazminat davası açıpta kazanan var mıdır,bununla ilgili emsal bir dava bilen gören duyan lütfen yorum yapsın


reis73
Şube Müdürü
05 Nisan 2024 08:52

idari soruşturmanla ilgili hukuk mahkemesine dava açamazsın. sadece sana karşı hakaret varsa açarsın ki zaten böyle durumda da adli müracaatını yapman gerekir. yani açamazsın


Karanlkk
05 Nisan 2024 11:13

Hangi koşullar oluştuğunda tazminat davası açılıyor yani neye göre açılamaz dediniz sorabilir miyim

reis73, 5 saat önce

idari soruşturmanla ilgili hukuk mahkemesine dava açamazsın. sadece sana karşı hakaret varsa açarsın ki zaten böyle durumda da adli müracaatını yapman gerekir. yani açamazsın


mor minder
Aday Memur
05 Nisan 2024 13:15
uyarı ve kınama hariç idareye maddi manevi dava açabilirsin; ama şunu unutma idarenin kusuru net ve senin zararın belirgin olmalıdır.

Cancan001
Aday Memur
05 Nisan 2024 13:22

İdare mahkemesine açacaksın davayı açabilirsin tabi ben de avukata sordum zenginleşme görüyormuş mahkemeler o yüzden çok vermiyolarmış

mor minder, 37 dk. önce
uyarı ve kınama hariç idareye maddi manevi dava açabilirsin; ama şunu unutma idarenin kusuru net ve senin zararın belirgin olmalıdır.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim ücreti hakkında bilgisi olanİdare mahkemesi iade kararıŞarjörünü kaybetmek2. şark muafiyeti27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHangi şartlar oluşursa mesleği bırakırsınızPolisliği tercih etmem ile ilgili düşüncelerinizİstanbul'un zorunlu tercih olmasıPolnet 4 idari soruşturmaMart enflasyon oranı 3.16

Sözlük

dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 sosyal yardım 1 yapı market 2 Hemedan 1 gece kulübü yangını 1 otobüste yer vermemek için uyuma numarası yapmak 5 hava durumu 1 allah allah niye acaba 7 dengeyi bozduğumuz her noktada bedel öderiz 1 20 cm'yi yutan kadın 6

Son Haberler

Siyasi partilerin üye sayılarına göre oy performansları3 çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldüMossad'a bilgi sızdıran hücreye ilişkin çarpıcı detaylarKadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiasıBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri