İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 08:20
Manevi tazminat

Bir polis memuru grup amiri yüzünden ceza alıp sonra bu cezayı bölge idareye bozdurduğunda (aynı dosyadan grup amiride ceza aldı) asliye hukuk mahkemesine manevî tazminat davası açıpta kazanan var mıdır,bununla ilgili emsal bir dava bilen gören duyan lütfen yorum yapsın


reis73
Şube Müdürü
05 Nisan 2024 08:52

idari soruşturmanla ilgili hukuk mahkemesine dava açamazsın. sadece sana karşı hakaret varsa açarsın ki zaten böyle durumda da adli müracaatını yapman gerekir. yani açamazsın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim ücreti hakkında bilgisi olanİdare mahkemesi iade kararıŞarjörünü kaybetmek2. şark muafiyeti27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolisliği tercih etmem ile ilgili düşüncelerinizHangi şartlar oluşursa mesleği bırakırsınızİstanbul'un zorunlu tercih olmasıPolnet 4 idari soruşturmaMart enflasyon oranı 3.16

Sözlük

hiç bitsin istememek 4 koşulsuz sevgi enerjisi 1 soğansız salata 1 seçim bitti sıra geçimde 2 Elbruz dağı 1 yapı market 2 çorba 1 tayvan depremi 2 yemekteyiz 1 eril enerji 4

Son Haberler

İstanbul'da kira uzlaşmazlığı yüzde 80 davaya dönüşüyorNATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi 2025 Toplantısı Türkiye'deYeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavüle girdi: İmza farkı!Bayramda ücretsiz kullanılabilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'deÇift geliri olanlar dikkat! Beyanname verilecek

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri