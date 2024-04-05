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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Nisan 2024 08:24
Balıkesirde yaşam

Merhaba Balıkesire tayin olma durumu var genel olarak hayat pahalılığı, kiralar veya Tekirdağ insanı ve hayatıyla ilgili aktarabileceğiniz bir şeyler var mı? Önerir misiniz? Hangi ilçeler daha iyi olabilir diğerlerine göre

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