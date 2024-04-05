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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Nisan 2024 08:33
Devlet Hastanesinde Özellikli Birimde Çalışan Tıbbi Sekreterin Teşvik Ödemesi

Eşim bir Devlet Hastanesinde çalışıyor. Bir kaç ay özellikli birimden teşvik aldı. Şimdi hastane yönetimi bir karar almış tıbbi sekreterleri özellikli birimde göstermeyelim diye. Eşimin özellikli birimde görevlendirmesi var buna rağmen göstermeyebilirler mi? Bu bütün hastanelerde mi böyle yoksa sadece buradaki hastanede mi böyle acaba? Bilen varsa yardımcı olabilir mi? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.

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