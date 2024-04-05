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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 08:40
disiplin cezası
merhaba paem 8 sınavına gireceğim yaklaşık 4 yıl önce kınama cezası almıştım bu durum mülakata kalırsak sıkıntı oluşturur mu..

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