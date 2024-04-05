İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışanlar cevaplayabilir mi?

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir Sağlık Memuru olarak benim ilk defa karşılaştığım bir uygulama olduğundan soruyorum; 10 günlük tatilde kurumun 1 kişi tarafından açılıp mesai bitimine kadar bomboş bir kurumu beklenmesine dair kaymakamdan emir geldi. Kaymakam ise kurum amirine bunun Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile geldiğini söylemiş. Tabi ortada gördüğüm bir yazı yok, sadece sözlü...

İlçe Sağlık Müdürlüğü veya TSM çalışanı olup bu şekilde kurumda mesaiye çağırılan var mı?