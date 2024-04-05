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KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


05 Nisan 2024 11:07
iş bankası memur alımı

İş bankasının memur alımı için sınava girmiştim ve olumlu dönüş aldım ama mülakat için hala aranmadım 2 oldu ik yı aradığımda dönüş yapılcak dendi ne kadar sürüyor acaba bilgisi olan var mı

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