3+1 sözleşmeli personel eş tayini

Ben İstanbulda 3+1 sözleşmeli sağlık personeliyim birinci yılım doldu. eşim ise bitliste 4 yıl bitti beşinci yılında kadrolu öğretmen bu durumda tayinim olur mu, veya buna benzer şekilde tayini olan var mı?

Ben İstanbulda 3+1 sözleşmeli sağlık personeliyim birinci yılım doldu. eşim ise bitliste 4 yıl bitti beşinci yılında kadrolu öğretmen bu durumda tayinim olur mu, veya buna benzer şekilde tayini olan var mı?