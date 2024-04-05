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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Nisan 2024 11:20
3+1 sözleşmeli personel eş tayini
Ben İstanbulda 3+1 sözleşmeli sağlık personeliyim birinci yılım doldu. eşim ise bitliste 4 yıl bitti beşinci yılında kadrolu öğretmen bu durumda tayinim olur mu, veya buna benzer şekilde tayini olan var mı?

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