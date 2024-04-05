Eşin Homeofis Çalışması Hakkında...

Merhaba arkadaşlar,Eşim idare merkezi İstanbul olan bir anonim şirket için İzmirde homeofis olarak çalışmakta. Kılavuzu okudum ancak hala soru işaretleri de var aklımda. Eşimin çalıştığı ev adresi anonim şirketin ofisi olarak mı göstermeliyiz evraklarda? Evrak hazırlama ve toplama sürecinde bu durumda olan, geçmişte aynı sorunu yaşayıp herhangi bi olumsuzlukla karşılaşmadan tayini olan arkadaşlar süreç hakkında yardımcı olabilir mi?

Bir diğer sorunum ise sigorta primi 1 ay geç yansıyor sisteme. Eşimin temmuz ayında sistemde 356 gün gözükecek. Bunun sorun olmadığını söyleyen arkadaşlar var. Ne yapmam gerekli?

Yardımlarınız için teşekkürler.