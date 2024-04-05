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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Nisan 2024 11:52
Destek personeli ile temizlik görevlisi farkı

Bakanlıkta temizlik görevlisi, üniversitede destek personeli (temizlik) olarak geçiyor. Bu ikisi arasında fark var mıdır? Çakılı kadro durumu haricinde hangisi seçilmeli

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