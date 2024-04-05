İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 12:02
Hastaneye yatış

Merhba

polis müdürünün istemediği bir fiili emri altındaki polis memurunun işlemeye devam etmesi sonucu amirin memuru ruh ve sinir hastanesine üst yazı ile tedavisiz gözlem amacıyla istemsiz yatırma hakkı var mı acaba. herhangi bir mahkeme kararı yok. Memurun çevreye zarar verici davranışı yok. Bu yatış durum kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlali doğurur mu


masterrrrr
Memur
05 Nisan 2024 12:04

Öyle şey olur mu? Amir müdür kim ki kafasına göre hastaneye yatıracak??

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim ücreti hakkında bilgisi olanİdare mahkemesi iade kararıŞarjörünü kaybetmek2. şark muafiyeti27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHangi şartlar oluşursa mesleği bırakırsınızPolisliği tercih etmem ile ilgili düşüncelerinizİstanbul'un zorunlu tercih olmasıPolnet 4 idari soruşturmaMart enflasyon oranı 3.16

Sözlük

üç tane gezegen sayar mısınız 1 güne bir söz bırak 2 çıtır desen 1 dengeyi bozduğumuz her noktada bedel öderiz 1 yerel saat 1 gece kulübü yangını 2 tayvan depremi 2 eril enerji 2 Fotoğraflarda çirkin çıkmak 4 yılmaz vural 1

Son Haberler

Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikerleri için düzenleme5 binde bir görülen hastalıkla dünyaya geldi, Elazığ'da sağlığına kavuştuBakan Tekin'den öğretmen ve öğrencilere 'ara tatil' mesajıMadenci, 700 liralık kaçak akım rölesi olmadığı için ölmüşİsrail istihbarat unsurlarına bilgi aktaran 8 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri