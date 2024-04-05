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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 12:02
Müdür inisiyatifiyle gözlem amaçlı hastaneye yatış

Merhba

polis müdürünün istemediği bir fiili emri altındaki polis memurunun işlemeye devam etmesi sonucu amirin memuru ruh ve sinir hastanesine üst yazı ile tedavisiz gözlem amacıyla istemsiz yatırma hakkı var mı acaba. herhangi bir mahkeme kararı yok. Memurun çevreye zarar verici davranışı yok. Bu yatış durum kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlali doğurur mu


masterrrrr
Memur
05 Nisan 2024 12:04

Öyle şey olur mu? Amir müdür kim ki kafasına göre hastaneye yatıracak??

Toplam 1 mesaj

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