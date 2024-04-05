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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Nisan 2024 12:14
EŞ DURUMU MAZERET ATAMASI HAKKINDA

Herkese iyi günler.. Eşim polis asıl kadrosu tayin isteyeceğim ilde. Şu an bulunduğum ilde de geçici görevli çalışıyor. Bu yaz eş durumu mazeretinden tayin isteyeceğim. Geçici görevle burda olması sıkıntı yaratır mı? Okula teslim edilmesi gereken belgeler neler? Bilen varsa cevaplarsa sevinirim.

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