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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 12:25
İl disiplin kuruluna ifadeye çağrılma

Merhabalar. Kovuşturmaya yer yoktur aldığım adlı olaydan dolayı İl disilip kuruluna ihraç istemi ile ifadeye çağırdım. Olay feto değil. Bu zamana kadarda her hangi bir cezam yok. İl disipline gidip bir alt ceza alma ihtimalim varmıdır genelde müfettişin istediğinimi veriyor


iyilikiyidir01
Şef
05 Nisan 2024 12:34
konuyu burda korkmadan söyleyemezsen cevap bulakazsın

sinanpolat22
Şef
05 Nisan 2024 12:35
şef konuyu net söyle ki aynısını yaşayanlar yardımcı olmaya çalışsın.

Kimsesizpoliss
Aday Memur
05 Nisan 2024 12:45

Polis arkadaşıma etrafında silah satan varmı diye mesaj atmıştım. Bu arkadaşın telefonunda savcilikta incelemeye gidiyor ve mesajım ortaya çıkıyor. Evimde arama felan yapıldı herhangi bir somut delil yok. Telefonum incelendi banka hesapları . Para silah hicbirsey yok. Müfettişin ceza istemide aynn şu şekilde. Her hangi bir silah ve para ele geçirilemesede satamaya çalıştığı için 7068 6-8ç den meslekten çıkarma cezası ile il disiplin kuruluna sevk etmiş


Ma1ç
Aday Memur
05 Nisan 2024 13:34
bunda bir suç yok ki
Kimsesizpoliss, 1 saat önce

Polis arkadaşıma etrafında silah satan varmı diye mesaj atmıştım. Bu arkadaşın telefonunda savcilikta incelemeye gidiyor ve mesajım ortaya çıkıyor. Evimde arama felan yapıldı herhangi bir somut delil yok. Telefonum incelendi banka hesapları . Para silah hicbirsey yok. Müfettişin ceza istemide aynn şu şekilde. Her hangi bir silah ve para ele geçirilemesede satamaya çalıştığı için 7068 6-8ç den meslekten çıkarma cezası ile il disiplin kuruluna sevk etmiş

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