İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Nisan 2024 12:50
Maaşlar bayramdan once hesaplara geçecek mi

maaşlar bayramdan önce hesaplara geçecekmi̇


Sevdim-Seni
Genel Müdür
05 Nisan 2024 13:03

Hayır


memleket0101
Aday Memur
05 Nisan 2024 13:30
evet, hayır diyen neye göre hayır diyor, 10 gibi yapılan bodroları, bugün itibariyle bitirdiler hazır şuan bodrolar. 5 nisan diye gelen yazıyo görmediniz mi ?

alone02
Memur
05 Nisan 2024 13:40

neye göre mi hayır diyoruz haberi oku

https://www.dunya.com/ekonomi/maaslar-ne-zaman-yatacak-memur-ve-emekli-maaslari-bayramdan-once-yatacak-mi-iste-tarihler-haberi-722162

memleket0101, 2 saat önce
evet, hayır diyen neye göre hayır diyor, 10 gibi yapılan bodroları, bugün itibariyle bitirdiler hazır şuan bodrolar. 5 nisan diye gelen yazıyo görmediniz mi ?

alone02
Memur
05 Nisan 2024 13:41

memur maaşları 15 Nisanda yatacak haberlere bakın


bulaşşıkk
Memur
05 Nisan 2024 13:56

Reyis küstü bize yatırmıyor.


tekgöz
Daire Başkanı
05 Nisan 2024 14:13

Hocam bizim burada maaşlar 3 üne kadar yapıldı bile ama 15 nisan yatacak dendi. Normalinde zaten maaşlar ayın 5-6 sı gibi yapılıyor. Bayram dolayısı ile herkes mağdur oldu maalesef.

memleket0101, 2 saat önce
evet, hayır diyen neye göre hayır diyor, 10 gibi yapılan bodroları, bugün itibariyle bitirdiler hazır şuan bodrolar. 5 nisan diye gelen yazıyo görmediniz mi ?

memleket0101
Aday Memur
05 Nisan 2024 14:51
15 nisanda yatacak diyen kim hocam, mal müdürlüğü bile bilmiyorken ilçe memlerden mi bilgi alıyorsunuz ?
tekgöz, 1 saat önce

Hocam bizim burada maaşlar 3 üne kadar yapıldı bile ama 15 nisan yatacak dendi. Normalinde zaten maaşlar ayın 5-6 sı gibi yapılıyor. Bayram dolayısı ile herkes mağdur oldu maalesef.


Ruh adam23
Memur
05 Nisan 2024 14:54

Hocam bayram öncesi yatacak olsa açıklama yapılırdı bununla alakalı.


memleket0101
Aday Memur
05 Nisan 2024 15:03
babayın oğluna mı diyon la oku diye ? kimsin sen hırrmn
alone02, 2 saat önce

neye göre mi hayır diyoruz haberi oku

https://www.dunya.com/ekonomi/maaslar-ne-zaman-yatacak-memur-ve-emekli-maaslari-bayramdan-once-yatacak-mi-iste-tarihler-haberi-722162

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bazı Müdürlerin okula her gün geç gelmesiSeçim göreviBence rotasyon hazırlığıBaşöğretmen olmak için gereken şart ne olmalı?Yusuf TekinMüdür Yardımcılığı 601 SkandalıMaaş ve ücretler bayramdan önceMaaşlar bayramdan once hesaplara geçecek miMEB GYS TercihProje Okullarına Kanunsuz Atama

Sözlük

eril enerji 2 yozgat 7 Elbruz dağı 1 20 cm'yi yutan kadın 6 heder 1 çıtır desen 1 yemekteyiz 1 2024 unutulmaz nisan 2 metonik döngü 1 yıldız tozu 1

Son Haberler

Bayram tatiline giden polis memuru, eşi ve 2 çocuğu kazada öldüMEB, öğrenciler için 'Ara Tatil Etkinlik Kitabı' hazırladıMİT, PKK/KCK sözde sorumlularından İpek Demir'i yakaladı81 ilde bayram öncesi fahiş fiyat denetimi3 çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri