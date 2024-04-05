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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Nisan 2024 12:50
maaslar bayramdan once hesaplara gececekmi

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA GEÇECEKMİ


Sevdim-Seni
Genel Müdür
05 Nisan 2024 13:03

Hayır


memleket0101
Aday Memur
05 Nisan 2024 13:30
evet, hayır diyen neye göre hayır diyor, 10 gibi yapılan bodroları, bugün itibariyle bitirdiler hazır şuan bodrolar. 5 nisan diye gelen yazıyo görmediniz mi ?

alone02
Memur
05 Nisan 2024 13:40

neye göre mi hayır diyoruz haberi oku

https://www.dunya.com/ekonomi/maaslar-ne-zaman-yatacak-memur-ve-emekli-maaslari-bayramdan-once-yatacak-mi-iste-tarihler-haberi-722162

memleket0101, 23 dk. önce
evet, hayır diyen neye göre hayır diyor, 10 gibi yapılan bodroları, bugün itibariyle bitirdiler hazır şuan bodrolar. 5 nisan diye gelen yazıyo görmediniz mi ?

alone02
Memur
05 Nisan 2024 13:41

memur maaşları 15 Nisanda yatacak haberlere bakın

Toplam 4 mesaj

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