İdari Tatilde Çalıştırılmak.

Arkadaşlar merhaba. pazartesi ve salı günü için idari işler aranızda nöbetleşe olarak işe gelip birimlerinizi açık tutun dedi. idari tatilde bu şekilde göreve devam ettirebilir mi ? ikinci olarak atamamız şoför olarak yapıldı ve sözleşmeliyiz, sadece idari işler müdürünün imzasıyla santralde, danışmada, savcılıkta görevlendirildik ve iki iş yapıyoruz. Bunun dayanağı nedir böyle bir şey yapılabilir mi ?

Arkadaşlar merhaba. pazartesi ve salı günü için idari işler aranızda nöbetleşe olarak işe gelip birimlerinizi açık tutun dedi. idari tatilde bu şekilde göreve devam ettirebilir mi ? ikinci olarak atamamız şoför olarak yapıldı ve sözleşmeliyiz, sadece idari işler müdürünün imzasıyla santralde, danışmada, savcılıkta görevlendirildik ve iki iş yapıyoruz. Bunun dayanağı nedir böyle bir şey yapılabilir mi ?