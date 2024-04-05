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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Nisan 2024 12:55
İdari Tatilde Çalıştırılmak.
Arkadaşlar merhaba. pazartesi ve salı günü için idari işler aranızda nöbetleşe olarak işe gelip birimlerinizi açık tutun dedi. idari tatilde bu şekilde göreve devam ettirebilir mi ? ikinci olarak atamamız şoför olarak yapıldı ve sözleşmeliyiz, sadece idari işler müdürünün imzasıyla santralde, danışmada, savcılıkta görevlendirildik ve iki iş yapıyoruz. Bunun dayanağı nedir böyle bir şey yapılabilir mi ?

MİZARU
05 Nisan 2024 13:15

Savcılıkta katip yerine mi anlamadım?

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