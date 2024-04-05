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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


05 Nisan 2024 13:36
Kesintisiz hizmet

Sağlık sebebiyle hakkariden görev suremin %54 yapıp Diyarbakır Kocaköy (görev süresi 2 yıl)ilçesine tayin oldum Bu değişiklik ile kesintisiz olarak şarkımı yapmış oluyor muyum Diyarbakır Kocaköy ilçesine 10.10.2022 yılında başladım 2 şarkımın bitmesi için ne zamana kadar çalışmam gerekiyor

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