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Editörler : cihan27E.Kayı Han
Maliye Bakanının açıklamaları üzerine bir soru.
Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, haberlere yansıyan açıklamasına göre "Memura verdiğimiz zamlar sandığa yansımadı" demiş. Yerel seçim öncesi memura enflasyondan bağımsız gerçek bir zam verilseydi oyunuz değişir miydi ?
Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, haberlere yansıyan açıklamasına göre "Memura verdiğimiz zamlar sandığa yansımadı" demiş. Yerel seçim öncesi memura enflasyondan bağımsız gerçek bir zam verilseydi oyunuz değişir miydi ?
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