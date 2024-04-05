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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Nisan 2024 13:42

Maliye Bakanının açıklamaları üzerine bir soru.
Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, haberlere yansıyan açıklamasına göre "Memura verdiğimiz zamlar sandığa yansımadı" demiş. Yerel seçim öncesi memura enflasyondan bağımsız gerçek bir zam verilseydi oyunuz değişir miydi ?

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Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, haberlere yansıyan açıklamasına göre "Memura verdiğimiz zamlar sandığa yansımadı" demiş. Yerel seçim öncesi memura enflasyondan bağımsız gerçek bir zam verilseydi oyunuz değişir miydi ?

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