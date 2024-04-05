Maaşlar pazartesi hesapta

trollüğün lüzumu yok. Cb nin böyle bir açıklaması yok. Maaşların erken yapılmasının sebebi, herkes bizim gibi amele olmadığı için, c.tesi den itibaren 9 günlük MEMURLAR için tatil olduğundan mutemetlere bordroyu erken hazırlayın dediler.Normal 15 de maaş yatacak

trollüğün lüzumu yok. Cb nin böyle bir açıklaması yok. Maaşların erken yapılmasının sebebi, herkes bizim gibi amele olmadığı için, c.tesi den itibaren 9 günlük MEMURLAR için tatil olduğundan mutemetlere bordroyu erken hazırlayın dediler.Normal 15 de maaş yatacak