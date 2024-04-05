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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 13:57
Maaşlar pazartesi hesapta

Maaşlar 8 inde hesaplarda arkadaşlar merak etmeyin bende korkmuştum parasız giricez diye bayrama ama sorun yok pazartesi hesapta mutemed arkadaşın söylediği gelen yazı maaş ödemelerinde aksama olmaması için gönderilen bi yazı her ay olduğu gibi zamanında yazmasının sebebi o dedi herhangi bir sorun yok Cumhurbaşkanının açıkladıgı gibi 8 inde hesaplarda dedi


Cfs08700
Aday Memur
05 Nisan 2024 14:23
bayramda bayram tatili yapan var mı ki paralı girmişiz parasız girmişiz çok fark etmiyor bize

Okitooo
Aday Memur
05 Nisan 2024 14:24
kesin bilgimi rte aciklama yapmadi hicbiryerdeki

kripto1982
Şube Müdürü
05 Nisan 2024 14:26
Aynen kral bayramda grupta devam, birde pazar günü 5 gün gündüz başlıyor, ne zaman bu harranlı olmaktan kurtulacağız
Cfs08700, 1 saat önce
bayramda bayram tatili yapan var mı ki paralı girmişiz parasız girmişiz çok fark etmiyor bize

Mhmtt.38
Aday Memur
05 Nisan 2024 15:02

Aynen herhangi bir açıklamasını duymadım bende bu konu ile ilgili ..biraz balon gibi geldi bu bana:)))

Okitooo, 1 saat önce
kesin bilgimi rte aciklama yapmadi hicbiryerdeki

Mustfa4444
Memur
05 Nisan 2024 15:09
trollüğün lüzumu yok. Cb nin böyle bir açıklaması yok. Maaşların erken yapılmasının sebebi, herkes bizim gibi amele olmadığı için, c.tesi den itibaren 9 günlük MEMURLAR için tatil olduğundan mutemetlere bordroyu erken hazırlayın dediler.Normal 15 de maaş yatacak
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